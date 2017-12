Davenport e Henin ganham nos EUA Depois da vitória da suíça Martina Hingis na estréia do US Open, agora foi a vez da norte-americana Lindsay Davenport confirmar o favoritismo na primeira rodada do último Grand Slam da temporada. A cabeça-de-chave número 3 do torneio derrotou a alemã Andrea Glass por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Outra candidata ao título do torneio feminino, a belga Justine Henin, também venceu nesta segunda-feira. Ela marcou um duplo 6/3 na norte-americana Marissa Irwin. Em outro jogo da primeira rodada, a suíça Patty Schnyder eliminou a paraguaia Rosana De Los Ríos por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/1.