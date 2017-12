Davenport e Maleeva na final em Tóquio A norte-americana Lindsay Davenport e a búlgara Magdalena Maleeva irão fazer a final do Torneio de Tóquio, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. A classificação de Davenport veio com uma grande vitória sobre a iugoslava Jelena Dokic por 6/1 e 6/0. Já Maleeva foi favorecida pela desistência da norte-americana Chanda Rubin, que sofreu uma contusão e decidiu não disputar a semifinal.