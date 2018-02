Davenport e Mauresmo decidem título A norte-americana Lindsay Davenport e a francesa Amelie Mauresmo venceram, neste sábado, e farão a final do Torneio de Filderstadt, na Alemanha. Davenport bateu a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/3 - e Mauresmo fez 2 a 0 na russa Elena Dementieva, com 6/3 e 6/4. No Japão, a checa Nicole Vaidisova derrotou a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/2 - e fará a decisão contra a francesa Tatiana Golovin, que ganhou da indiana Sania Mirza por 2 a 0, com 6/2 e 6/4.