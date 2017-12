Davenport e Mauresmo ganham fácil Estréia fácil para duas favoritas ao título do US Open, nesta segunda-feira, em Nova York. A norte-americana Lindsay Davenport ganhou da belga Els Callens por 2 sets a 0 (6/1 e 6/0) e a francesa Amelie Mauresmo derrotou Angelique Widjaja, da Indonésia, por 6/0 e 6/2. Em outros jogos do dia, pelo torneio feminino, a austríaca Barbara Schett ganhou da eslovaca Janette Husarova por 7/6 (7/3) e 7/5, a sul-africana Amanda Coetzer venceu a norte-americana Gabriela Lastra por 6/0 e 6/2, a suíça Patty Schnyder derrotou Bea Bielik por 6/1 e 6/4 e a russa Vera Zvonareva eliminou a eslovaca Lubomira Kurhajcova por 6/3 e 6/2. Uma das surpresas da rodada foi a eliminação da norte-americana Chanda Rubin, cabeça-de-chave número 8 do torneio. Ela perdeu para a venezuelana Maria Vento-Kabchi por um duplo 6/4.