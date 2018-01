Davenport e Nadal são campeões A americana Lindsay Davenport ratificou seu favoritismo e conquistou o título do torneio de Bali, na Indonésia, neste domingo, ao vencer a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0 (6-2 e 6-4). Com isso, Davenport garantiu seu 49.º título na carreira e embolsou US$ 35 mil. Mesmo assim, ela ainda não recupera o primeiro lugar no ranking da WTA. Masculino - Já no Aberto da China, em Pequim, o espanhol Rafael Nadal venceu o argentino Guillermo Coria por 2 sets a 1 (5-7, 6-1 e 6-2) em 1h52 e garantiu o título de campeão do torneio, seu décimo na temporada. Agora, os dois tenistas se preparam para os jogos de seus países pela Copa Davis, no próximo final de semana.