Davenport e Pierce vencem em Amelia Island A tenista norte-americana Lindsay Davenport e a francesa Mary Pierce estrearam com vitória no Torneio de Amelia Island, disputado nos Estados Unidos e com prêmios de US$ 585 mil. Mary Pierce passou fácil pela norte-americana Meghann Shaughnessy por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Já Davenport, que entrou direto na segunda rodada do torneio, por ser cabeça-de-chave número 4, ganhou da chinesa Tian Tian Sun por 6/2 e 7/5. Em outros jogos do dia, a russa Vera Zvonareva ganhou da eslovena Tina Pisnik por 6/3, 1/6 e 7/5, a australiana Alicia Molik venceu a sérvia Jelena Jankovic com um duplo 6/0, a italiana Silvia Farina Elia derrotou a russa Elena Likhovtseva com um duplo 6/4 e a israelense Anna Pistolesi eliminou a norte-americana Jennifer Hopkins com outro duplo 6/0.