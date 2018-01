Davenport e Sharapova nas semifinais Lindsay Davenport e Maria Sharapova se classificaram nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio Pan Pacífico, que está sendo realizado em Tóquio. Número 1 do ranking da ATP, Davenport derrotou a checa Iveta Benesova por 6-1 e 6-2 e agora vai enfrentar a russa Svetlana Kuznetsova por uma vaga na final. A russa Maria Sharapova, por sua vez, venceu a sua compatriota Elena Likhovtseva num duplo 6-3 e agora pega a japonesa Shinobu Asagoe. A japonesa garantiu sua vaga ao derrotar a russa Elena Dementieva em dois sets: 6-3 e 6-4. Finalista nos abertos da França e Estados Unidos, Dementieva reclamou de fortes dores em conseqüência de uma distensão nos ligamentos da mão direita.