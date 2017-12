Davenport e Sharapova vencem na estréia As principais favoritas do Grupo Verde - Maria Sharapova e Lindsay Davenport - venceram seus jogos de estréia na Masters Cup, que está sendo disputada em Los Angeles. Cabeça-de-chave número 1 do torneio - que reúne as oito melhores tenistas da temporada - Davenport passou sem grandes problemas pela russa Nadia Petrova ao vencer por 2 sets a 0. As parciais foram de 6-2 e 7-6 (7-1). Mari Sharapova, por sua vez, teve um pouco mais dificuldades. Derrotou a suíça Patty Schnyder por dois sets a um. As parciais foram de 6-1, 3-6 e 6-3. Já pelo Grupo Preto, a francesa Mary Pierce teve muito trabalho, mas derrotou a belga Kim Clijsters em três sets: por 6-1, 4-6 e 7-6 (7-2). Ainda nesta quarta, completando a primeira rodada, a francesa Ameli Mauresmo enfrenta a russa Elena Dementieva. O torneio, que está sendo disputado no Staples Center, em Los Angeles, distribui US$ 3 milhões em prêmios.