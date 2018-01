Davenport e Venus também avançam Já estão definidas as semifinais da chave feminina do torneio de Wimbledon, em Londres. As tenistas norte-americanas Lindsay Davenport e Venus Williams venceram seus jogos nesta terça-feira e se juntaram à russa Maria Sharapova e à francesa Amelie Mauresmo. Cabeça-de-chave número 1 desta edição do torneio, Davenport já foi campeã de Wimbledon em 1999. Nesta terça-feira, ela derrotou a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3. E irá enfrentar agora a francesa Amelie Mauresmo. Já Venus Williams, que já conquistou duas vezes o título de Wimbledon (2000 e 2001), passou nesta terça-feira pela francesa Mary Pierce por 2 a 0, com 6/0 e 7/6 (12/10). Sua próxima adversária será a atual campeã do torneio, a russa Maria Sharapova.