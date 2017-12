Davenport e Venus vencem na estréia A tenista norte-americana Venus Williams teve uma estréia tranqüila em Wimbledon. Nesta terça-feira, em Londres, a cabeça-de-chave número 2 do torneio inglês derrotou a japonesa Shinobu Asagoe por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Outra favorita ao título que venceu na primeira rodada foi Lindsay Davenport, que também é dos Estados Unidos e eliminou a eslovaca Martina Sucha com um duplo 6/3. Confira os resultados de outros jogos disputados nesta terça-feira pelo torneio feminino de Wimbledon: Petra Mandula (Hungria) venceu Janette Husarova (Eslováquia) por 0/6, 6/2 e 11/9; Nathalie Tauziat (França) superou Wynne Prakusya (Indonésia) por 6/4 e 6/2; Amanda Coetzer (África do Sul) ganhou de Stephanie Foretz (França) com um duplo 6/4; Kim Clijsters (Bélgica) derrotou Giulia Casoni (Itália) por 6/0 e 6/2; Silvia Farina Elia (Itália) arrasou Adriana Gersi (República Checa) por 6/1 e 6/2; Meghann Shaughnessy (Estados Unidos) passou por Iva Majoli (Croácia) por 7/6 (7/4) e 6/3; e Jelena Dokic (Iugoslávia) eliminou Rossana De Los Rios (Paraguai) por 7/5 e 6/1.