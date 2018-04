Davenport elimina Venus em Nova York No que pode ser o último US Open de sua carreira - pensa em aposentar-se no final da temporada - a grandalhona Lindsay Davenport derrotou Venus Williams por 7/5 e 6/4 e avançou, nesta segunda-feira, para as quartas-de-final do torneio. Sua próxima adversária será a japonesa Shinobu Asagoe, que eliminou a grega Eleni Daniilidou por 7/6 (7/4), 4/6 e 6/3. Também a russa Svetlana Kuznetsova ganhou vaga nas quartas-de-final, vingando Maria Sharapova, ao superar a francesa Mary Pierce por 7/6 (7/5) e 6/2.