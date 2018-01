Davenport encosta em Sharapova na ponta Com russas e francesas na disputa pela Copa Fed - vencida pela Rússia -, a norte-americana Lindsay Davenport aproveitou para vencer o Torneio de Bali, na Indonésia, e encostar na liderança do ranking da WTA, que está com a russa Maria Sharapova. Com 4.619 pontos, Davenport ficou mais perto da rival, que folgou na semana e continua com 4.802 pontos. A terceira colocação segue com a belga Kim Clijsters, vencedora do US Open, com 4.201 pontos. A brasileira Maria Fernanda Alves é a 134.ª colocada, com 262,50 pontos. Veja como está o ranking da WTA: 1.º - Maria Sharapova (RUS) - 4.802 pontos 2.º - Lindsay Davenport (EUA) - 4.619 3.º - Kim Clijsters (BEL) - 4.201 4.º - Amelie Mauresmo (FRA) - 3.927 5.º - Justine Henin-Hardenne (BEL) - 2.935 6.º - Mary Pierce (FRA) - 2.908 7.º - Venus Williams (EUA) - 2.826 8.º - Elena Dementieva (RUS) - 2.779 9.º - Serena Williams (EUA) - 2.705 10.º - Nadia Petrova (RUS) - 2.481 11.º - Patty Schnyder (SUI) - 2.445 12.º - Anastasia Myskina (RUS) - 2.135 13.º - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 2.135 14.º - Alicia Molik (AUS) - 1.786 15.º - Nathalie Dechy (FRA) - 1.609 16.º - Elena Likhovtseva (RUS) - 1.481 17.º - Jelena Jankovic (SER) - 1.459 18.º - Ana Ivanovic (SER) - 1.443 19.º - Daniela Hantuchova (ESQ) - 1.260 20.º - Vera Zvonareva (RUS) - 1.253 134.º - Maria Fernanda Alves (BRA) - 262,50