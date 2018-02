Davenport encosta na líder Sharapova Campeã do Torneio de Filderstadt, domingo, na Alemanha, a tenista norte-americana Lindsay Davenport encostou na russa Maria Sharapova, que lidera o ranking mundial. Na lista divulgada nesta segunda-feira pela WTA, a diferença que as separa é de apenas 69 pontos. Apesar de não ter disputado nenhum torneio na última semana, Sharapova continua na liderança do ranking. Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva em Moscou, ela admitiu que pretende entrar de vez no mundo da moda quando parar de jogar. ?Quando me aposentar, me dedicarei à moda?, revelou. Aos 18 anos, Sharapova é conhecida tanto pelo seu talento nas quadras quanto por sua beleza. Por isso, além dos troféus como tenista, coleciona patrocinadores. Mas ela garante que atualmente sua prioridade é o tênis. E já avisou que pretende defender a Rússia na Fed Cup (versão feminina da Copa Davis) e também nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.