Davenport enfrenta Clijsters em San Diego As tenistas Lindsay Davenport, Kim Clijsters, Justine Henin-Hardenne e Svetlana Kuznetsova garantiram nesta sexta-feira as quatro vagas para as semifinais do torneio de San Diego, nos Estados Unidos, que distribui um prêmio de US$ 1 milhão. A norte-americana Lindsay Davenport se classificou ao vencer a compatriota Chanda Rubin por um duplo 6/3. Davenport pega a belga Kim Clijsters, segunda colocado no ranking da WTA. Clisters venceu nas quartas-de-final a norte-americana Lisa Raymond por um duplo 6/2. Na outra semifinal, a belga Justine Henin-Hardenne enfrentará a russa Svetlana Kuznetsova. Nas quartas-de-final, Henin derrotou a russa Nadia Petrova por 6/0 e 6/2 e Svetlana Kuznetsova venceu a compatriota Elena Likhovtseva por 6/2 e 6/3.