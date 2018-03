Davenport está na final em Indian Wells A tenista norte-americana Lindsay Davenport garantiu vaga na final do Masters Series de Indian Wells, nesta sexta-feira, ao derrotar a francesa Nathalie Dechy, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4). Com este resultado, Davenport vai tentar o terceiro título em Indian Wells. Sua adversária sairá do confronto entre a russa Anastasia Myskina e a belga Justine Henin-Hardenne.