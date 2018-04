Davenport está na semifinal em NY A norte-americana Lindsay Davenport garantiu vaga na semifinal do US Open, nesta quarta-feira à noite, ao derrotar a japonesa Shinobu Asagoe, com um duplo 6/1, em 43 minutos de jogo. Após esperar quase todo o dia por causa da chuva, Davenport liquidou rápido seu compromisso e agora espera a vencedora do duelo russo entre Nadia Petrova e Svetlana Kuznetsova. Davenport, quinta cabeça-de-chave do torneio, dá um passo importante para recuperar o número 1 do ranking mundial, que será seu se conquistar o título no sábado.