Davenport está nas quartas-de-final A norte-americana Lindsay Davenport se tornou a primeira tenista a garantir vaga nas quartas-de-final do US Open, o quarto e último torneio do Grand Slam na temporada. Ela ganhou neste domingo da russa Nadia Petrova por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 6/7 (6/8) e 6/2. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Davenport já ganhou uma vez o US Open, em 1998. Sua próxima adversária sairá do jogo entre a argentina Paola Suarez e a russa Elena Likhovtseva.