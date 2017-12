Davenport ganha e assume liderança Lindsay Davenport vai terminar a temporada 2001 na liderança do ranking mundial. Neste sábado, a tenista norte-americana derrotou a belga Kim Clijsters por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 7/6 (7/3), e passou para a final do Masters Cup feminino, que está sendo disputado em Munique e distribui cerca de US$ 3 milhões em prêmios. Com essa vitória, ela somou pontos suficientes para ultrapassar sua compatriota Jennifer Capriati, que ocupava a primeira posição e foi eliminada nas quartas-de-final deste torneio na Alemanha. Com a liderança do ranking garantida, Davenport luta agora para conseguir o título do Masters, na final marcada para domingo. Ela ainda espera a sua adversária, que sairá no outro jogo deste sábado, entre a norte-americana Serena Williams e a francesa Sandrine Testud.