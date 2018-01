Davenport ganha outra em Amelia Island Líder do ranking mundial e atual campeã do Torneio de Amelia Island, nos Estados Unidos, a tenista norte-americana Lindsay Davenport garantiu sua vaga nas quartas-de-final da edição deste ano. Nesta quinta-feira, ela derrotou a checa Kveta Peschke por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Em outro jogo do dia, em Amelia Island, a russa Vera Zvonareva derrotou a sua compatriota Elena Likhovtseva também por 2 a 0, com duplo 6/4.