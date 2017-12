Davenport garante liderança do ranking Com a sua classificação para a semifinal e a eliminação da belga Kim Clijsters no Masters Feminino, em Los Angeles, a tenista norte-americana Lindsay Davenport garantiu a liderança do ranking mundial. E, assim, ela vai terminar o ano como a número 1 pela 4ª vez em sua carreira. Mesmo com a derrota para a russa Maria Sharapova, na madrugada desta sexta-feira, Davenport avançou para a semifinal do torneio, que reuniu as 8 melhores tenistas da temporada e distribui US$ 3 milhões em prêmios. Afinal, ela ganhou os outros dois jogos que fez em seu grupo. As semifinais do Masters terão, além de Davenport, a russa Maria Sharapova e as francesas Amelie Mauresmo e Mary Pierce. A rodada que acontece na madrugada deste sábado irá definir quem jogará com quem. Mas Davenport já pode comemorar, pois sua principal adversária na luta pela liderança do ranking, a belga Kim Clijsters, está eliminada do Masters. Assim, a norte-americana de 29 anos repete os feitos dos dois últimos anos e também de 1998, quando terminou o ano como número 1. Davenport já ganhou 51 títulos na carreira, sendo 6 só nesta temporada. E quer aumentar esses números no próximo domingo, em Los Angeles.