Davenport garante vaga no US Open A primeira semifinalista no US Open feminino é a norte-americana Lindsay Davenport, que derrotou nesta terça-feira a russa Elena Bovina por 3/6, 6/0 e 6/2. Sua próxima adversária será a vencedora do confronto entre a norte-americana Serena Williams e Daniela Hantuchova, da Eslováquia. A suíça Martina Hingis, ex-número 1 do mundo, também caiu nesta terça-feira, nas oitavas-de-final. Sua adversária foi a norte-americana Monica Seles, outra ex-número 1, que marcou 6/4 e 6/2. Em outro jogo, Venus Willians, dos Estados Unidos, venceu a compatriota Chanda Rubin com 6/2, 4/6 e 7/5. Entre as juvenis, a brasileira Marina Tavares estreou marcando 6/3 e 6/2 contra a norte-americana Amber Liu, cabeça-de-chave 11. Na segunda rodada ela enfrentará a vencedora da partida entre a lituana Aurélia Miseviciute e a sul-africana Tarryn Terrblanche.