Davenport já ameaça Capriati na WTA A norte-americana Jennifer Capriati foi confirmada nesta segunda-feira líder do ranking da WTA com 4.962 pontos seguida de Lindsay Davenport, que aparece com 4.901 e já ameaça a recente conquista da primeira colocação por sua compatriota. Após a conquista do sétimo título do ano, no Torneio de Linz, na Áustria, Davenport ultrapassou a suíça Martina Hingis, que agora ocupa a terceira posição, com 4.586 pontos. Confira a lista do ranking: 1) Jeniffer Capriati (USA) - 4.962 pontos 2) Lindsay Davenport (USA) - 4.901 pontos 3) Martina Hingis (SUI) - 4.586 pontos 4) Venus Williams (USA) - 4.128 pontos 5) Kim Clijsters (BEL) - 3.456 pontos 6) Justine Henin (BEL) - 2.899 pontos 7) Amelie Mauresmo (FRA) - 2.711 pontos 8) Jelena Dokic (IUG) - 2.704 pontos 9) Monica Seles (USA) - 2.672 pontos 10) Serena Williams (USA) - 2.501 pontos