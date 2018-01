Davenport já está nas oitavas-de-final Líder do ranking mundial e principal favorita ao título do Australian Open, a tenista norte-americana Lindsay Davenport conseguiu neste sábado a sua classificação para as oitavas-de-final do torneio, o primeiro do Grand Slam na temporada. Ela não teve muito trabalho para fazer 6/2 e 6/4 na checa Nicole Vaidisova. A russa Anastasia Myskina, cabeça-de-chave número 3 do torneio, teve menos trabalho ainda, pois a sua adversária, a norte-americana Lisa Raymond, desistiu da partida. Já a também norte-americana Venus Williams arrasou a israelense Anna Smashnova por 6/3 e 6/0. Em outras partidas disputadas neste sábado, a suíça Patty Schnyder derrotou a norte-americana Abigail Spears por 7/6 (7/4) e 6/3, a australiana Alicia Molik venceu a russa Tatiana Panova por 6/3 e 6/2, a francesa Nathalie Dechy eliminou a italiana Francesca Schiavone por duplo 6/3 e a croata Karolina Sprem ganhou da russa Elena Likhovtseva por 6/4 e 6/3. Veja como ficaram os confrontos das oitavas-de-final na chave feminina: Lindsay Davenport (EUA) x Karolina Sprem (CRO) Alicia Molik (AUS) x Venus Williams (EUA) Anastasia Myskina (RUS) x Nathalie Dechy (FRA) Patty Schnyder (SUI) x Elena Dementieva (RUS) Svetlana Kuznetsova (RUS) x Vera Douchevina (RUS) Silvia Farina Elia (ITA) x Maria Sharapova (RUS) Serena Williams (EUA) x Nadia Petrova (RUS) Amelie Mauresmo (FRA) e Evgenia Linetskaya (RUA)