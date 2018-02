Davenport mantém liderança no WTA A tenista norte-americana Lindsay Davenport manteve a liderança do ranking da WTA, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Davenport acumula 4.820 pontos, contra 4.665 da belga Kim Clijsters, a segunda colocada e 4.419 da russa Maria Sharapova, a terceira. Veja as 10 melhores do ranking feminino: .1. Lindsay Davenport (EUA) 4.820 pontos .2. Kim Clijsters (BEL) 4.665 .3. Maria Sharapova (RUS) 4.419 .4. Amélie Mauresmo (FRA) 3.665 .5. Mary Pierce (FRA) 3.218 .6. Justine Henin-Hardenne (BEL) 2.936 .7. Venus Williams (EUA) 2.696 .8. Patty Schnyder (SUI) 2.667 .9. Nadia Petrova (RUS) 2.646 10. Elena Dementieva (RUS) 2.595