Davenport na semifinal em Zurique A tenista norte-americana Lindsay Davenport passou nesta sexta-feira para a semifinal do Torneio de Zurique, na Suíça, que distribui US$ 1,2 milhão em prêmios. Para isso, ela derrotou a belga Kim Clijsters por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Sua adversária sairá do confronto entre a suíça Marie Gaianeh Mikaelian e a belga Justine Henin. A outra semifinal de Zurique já está definida. Será entre a espanhola Conchita Martínez, que fez um duplo 7/5 sobre a norte-americana Alexandra Stevenson, e a suíça Patty Schnyder, que eliminou a eslovaca Daniela Hantuchova por 6/7 (5/7), 6/3 e 7/6 (7/5).