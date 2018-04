Davenport não jogará na Austrália A líder do ranking mundial, a tenista norte-americana Lindsay Davenport já está fora da disputa do Aberto da Austrália, que começa dia 14, em Melbourne. Com uma lesão na cartilagem do joelho direito, ela foi forçada a desistir da competição. Curiosamente, o Aberto da Austrália sofre a ameaça de ficar também sem o número 1 do ranking masculino. O australiano Lleyton Hewitt ainda não confirmou sua participação no torneio, pois vem se recuperando de uma catapora.