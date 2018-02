Davenport retoma liderança na WTA A tenista norte-americana Lindsay Davenport - que conquistou no domingo o título no torneio de Zurique ao derrotar a suíça Patty Schnyder - retomou nesta segunda-feira a liderança do ranking da WTA. Davenport - que chegou ao seu sexto título na temporada - soma agora 4.820 pontos, contra 4.467 da belga Kim Clijsters, a segunda colocada, e 4.467 da russa Maria Sharapova, a terceira. Veja a lista das 20 melhores do ranking da WTA: .1. Lindsay Davenport (EUA) 4.820 pontos .2. Kim Clijsters (BEL) 4.467 .3. Maria Sharapova (RUS) 4.419 .4. Amelie Mauresmo (FRA) 3.936 .5. Mary Pierce (FRA) 3.238 .6. Justine Henin-Hardenne (BEL) 2.936 .7. Venus Williams (EUA) 2.696 .8. Elena Dementieva (RUS) 2.595 .9. Patty Schnyder (SUI) 2.528 10. Nadia Petrova (RUS) 2.511 11. Serena Williams (EUA) 2.383 12. Anastasia Myskina (RUS) 2.033 13. Nathalie Dechy (FRA) 1.739 14. Svetlana Kuznetsova (RUS) 1.646 15. Francesca Schiavone (ITA) 1.599 16. Elena Lijovtseva (RUS) 1.545 17. Ana Ivanovic (SEM) 1.481 18. Nicole Vaidisova (CHE) 1.478 19. Jelena Jankovic (SEM) 1.450 20. Daniela Hantuchova (ESQ) 1.446.