Davenport sobe 2 posições no ranking O fim do jejum de títulos fez com que a tenista norte-americana Lindsay Davenport subisse duas posições no ranking mundial, divugaldo nesta segunda-feira pela WTA. Ontem, depois de 15 meses sem ser campeã - período em que passou por uma cirurgia no joelho -, ela ganhou o Torneio de Tóquio, no Japão. Assim, a ex-número 1 do mundo somou pontos para subir da 10ª para a 8ª colocação. A líder do ranking mundil ainda é a norte-americana Serena Williams, que abriu grande vantagem depois de conquistar o título do Aberto da Austrália em janeiro. A sua irmã Venus é a segunda colocada, mas está a mais de 1000 pontos da caçula. Confira o ranking feminino: 1ª Serena Williams (EUA) - 6.989 2ª Venus Williams (EUA) - 5.370 3ª Kim Clijsters (BEL) - 3.763 4ª Justine Henin (BEL) - 3.407 5ª Daniela Hantuchova (ESL) - 2.838 6ª Jennifer Capriati (EUA) - 2.790 7ª Amelie Mauresmo (FRA) - 2.729 8ª Lindsay Davenport (EUA) - 2.534 9ª Monica Seles (EUA) - 2.528 10ª Jelena Dokic (IUG) - 2.526