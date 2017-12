Davenport sobe para 2º no ranking A tenista suiça Martina Hingis manteve a liderança no ranking mundial, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira pela WTA. A mudança no ranking em relação ao último levantamento ficou por conta de Lindsay Davenport (EUA), que saiu da terceira para a segunda posição depois do título em Los Angeles, no último final de semana. A norte-americana Jennifer Capriti é a terceira e sua compatriota Venus Willians, a quarta. Monica Seles, finalista do Torneio de Los Angeles, subiu da 10ª para a 8ª posição. Veja as 10 primeiras do ranking mundial. 1 - Martina Hingis (SUI) 5.577 pontos 2 - Lindsay Davenport (EUA) 4.588 3 - Jennifer Capriati (EUA) 4.519 4 - Venus Williams (EUA) 4.342 5 - Kim Clijsters (BEL) 2.883 6 - Justine Henin (BEL) 2.667 7 - Amelie Mauresmo (FRA) 2.429 8 - Monica Seles (EUA) 2.352 9 - Nathalie Tauziat (FRA) 2.235 10 - Serena Williams (EUA) 2.000