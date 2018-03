Davenport sofre para vencer chinesa A norte-americana Lindsay Davenport, número 1 do mundo, sofreu para vencer a chinesa Shuai Peng na segunda rodada do torneio de Roland Garros. A vitória foi de virada por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 6/0. O próximo desafio de Davenport, que luta para não perder a liderança do ranking para a russa Maria Sharapova, é a francesa Virginie Razzano. A cabeça-de-chave 20, a eslovaca Daniela Hantuchova, passou pela colombiana Catalina Castaño por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) e será a rival da belga Kim Clijsters na terceira rodada. Em outros resultados desta quarta-feira, a francesa Emilie Loit venceu a norte-americana Amy Frazier com um duplo 6/4, a suíça Emmanuelle Gagliardi derrotou a espanhola Maria Sanchez Lorenzo com um duplo 6/3 e a japonesa Akiko Morigami ganhou da croata Karolina Sprem por 2 a 0 (7/5 e 6/3).