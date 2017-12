Davenport vai à final em Moscou A tenista búlgara Magdalena Maleeva venceu neste sábado a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4, e se classificou à final do torneio de Moscou. Ela vai enfrentar na decisão a norte-americana Lindsay Davenport, número 8 do mundo, que derrotou a sul-africana Amanda Coetzer por 6-3 e 6-4,. A competição distribui US$ 1,2 milhão em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial da WTA.