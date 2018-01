Davenport vai à final em Zurique Lindsay Davenport venceu o duelo norte-americano contra Jennifer Capriati e disputará a final do Torneio de Zurique, na Suíça. Davenport derrotou a nova número um do mundo por 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 5-7 e 6-2, e enfrentará a iugoslava Jelena Dokic na final. Dokic garantiu a vaga na disputa do título vencendo a francesa Nathalie Tauziat por 2 a 0, com parciais de 6-2 e 6-2. Davenport já foi duas vezes campeã no torneio suíço, em 1997 e 1998.