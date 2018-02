Davenport vence e reassume liderança A tenista norte-americana Lindsay Davenport derrotou, nesta quinta-feira, a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 1 - parciais de 3/6, 7/5 e 6/2 - e, além de avançar às quartas-de-final do WTA de Zurique (Suíça), reassumiu a liderança do ranking mundial, que estava em poder da russa Maria Sharapova. A nova lista será divulgada na próxima segunda. Caso perdesse nesta quinta, Davenport veria a belga Kim Clijsters, atual campeã do US Open, tomar o posto de Sharapova, que não está jogando nesta semana e, assim, sem defender os pontos do título em Zurique, no ano passado. A surpresa do dia foi a eliminação da francesa Amelie Mauresmo, cabeça-de-chave número 2 do torneio. Com uma péssima atuação, Mauresmo foi amplamente dominada pela eslovena Katarina Srebotnik, que venceu por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/0. No outro jogo da rodada, a italiana Flavia Pennetta bateu a búlgara Sesil Karatantcheva por 2 a 1 - parciais de 5/7, 6/1 e 6/3.