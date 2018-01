Davenport vence e vai às quartas A tenista número do mundo, a norte-americana Lindsay Davenport, garantiu nesta segunda-feira sua vaga nas quartas-de-final do US Open ao derrotar a francesa Nathalie Dechy por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Davenport venceu com parciais de 6/0 e 6/3. A norte-ameicana, de 29 anos, busca seu segundo título do torneio. Na próxima rodada, ela vai enfrentar a vencedora do confronto entre a russa Elena Dementieva e a suíça Patty Schnyder.