Davenport vence italiana na Alemanha A norte-americana Lindsay Davenport derrotou, nesta quarta-feira, a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0 - um duplo 6/2 -, na sua estréia pelo Torneio de Filderstadt, na Alemanha, que dá 540 mil euros em prêmios. A atual número 2 do mundo tenta, nesta semana, se aproximar da liderança do ranking, que está com a russa Maria Sharapova. Lesionada, a líder não está participando de nenhuma competição nesta semana. Em outros jogos desta quarta, a croata Karolina Sprem bateu a grega Eleni Daniilidou por 2 sets a 1 - parciais de 6/3, 3/6 e 7/5 - e a russa Anastasia Myskina eliminou a compatriota Dinara Safina por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (3/7) e 7/5.