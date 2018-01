Davenport vence, mas Venus é eliminada Enquanto a norte-americana Lindsay Davenport, líder do ranking mundial, confirmou seu favoritismo, a sua compatriota Venus Williams foi eliminada do Australian Open. Com isso, nesta segunda-feira, foram definidos todos os confrontos das quartas-de-final do torneio disputado em Melbourne. Número 1 do mundo, Davenport passou fácil pela croata Karolina Sprem, com duplo 6/2. Sua próxima adversária será justamente a australiana Alicia Molik, que eliminou Venus com uma apertada vitória por 7/5 e 7/6 (7/3). Outra favorita que foi eliminada nesta segunda-feira foi a russa Anastasia Myskina, cabeça-de-chave número 3 do torneio. Ela perdeu para a francesa Nathalie Dechy por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Nas quartas-de-final, Dechy irá enfrentar a suíça Patty Schnyder, que derrotou a russa Elena Dementieva por 6/7 (6/8), 7/6 (7/4) e 6/2. Os outros confrontos das quartas-de-final da chave feminina do Australian Open serão realizados na madrugada desta terça-feira, pelo horário brasileiro: Svetlana Kuznetsova (RUS) x Maria Sharapova (RUS) e Serena Williams (EUA) x Amelie Mauresmo (FRA).