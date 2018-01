Davenport vence Mauresmo e vai à final A norte-americana Lindsay Davenport, número um do mundo, venceu a francesa Amelie Mauresmo, por 6/7 (5), 7/6 (4) e 6/4 e vai pela terceira vez à final do Torneio de Wimbledon, neste sábado, contra a sua compatriota Venus Williams. A partida havia sido interrompida ontem por causa das chuvas. Hoje, no reinício, Davenport precisou apenas de três minutos para confirmar a vitória que a levou à mais uma decisão no tradicional torneio inglês. Nas duas vezes anteriores em que ela participou da final, ganhou o título em 1999 e foi vice-campeã em 2000. Venus Williams chegou à decisão após eliminar ontem a russa Maria Sharapova por 7/6 (2) e 6/1.