Davenport vence Myskina e avança A tenista a norte-americana Lindsay Davenport se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Filderstadt, na Alemanha, ao derrotar a russa Anastasia Myskina por dois sets a um. Cabeça-de-chave número 1, Davenport venceu com parciais de 6-2, 3-6 e 6-1. Outra que garantiu sua vaga foi a eslovaca Daniela Hantuchova. Sem muita dificuldade, ela venceu a italiana Flavia Pennetta em dois sets: 6-3 e 6-4. Davenport e Hantuchova vão se enfrentar numa das semifinais. A outra semifinal será disputada entre as vencedores dos confrontos entre a russa Nadia Petrova e a francesa Amelie Mauresmo e da também russa Elena Dementieva contra a belga Kim Clijsters.