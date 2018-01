Davenport vence o Torneio de Tóquio A tenista norte-americana Lindsay Davenport conquistou neste domingo o título do Torneio de Tóquio, ao derrotar sua compatriota Monica Seles na final por dois sets a um. As parciais da partida foram de 6/7 (6-8), 6/1 e 6/2. Este foi o 38º título da carreira de Davenport e o terceiro em Tóquio - a já havia vencido nos anos de 98 e 2001. Este porém, foi o primeiro título dela em 15 meses. O longo jejum se explica pelo fato de Davenport ter se submetido a uma operação no joelho.