Davenport vence vai às semifinais A tenista norte-americana Lindsay Davenport se classificou nesta terça-feira para as semifinais do Torneio de Wimbledon ao derrotar a croata Karolina Sprem por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número cinco, Davenport venceu num duplo 6-2 e agora espera a vencedora do confronto entre a russa Maria Sharapova e a japonesa Ai Sugiyama, que estão em quadra neste momento. Ainda pelas oitavas-de-final, Jennifer Capriati confirmou o favoritismo e venceu a russa Nadia Petrova em dois sets: 6-4 e 6-4.