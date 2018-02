Davenport volta à equipe dos Estados Unidos na Fed Cup

O retorno às quadras da tenista ex-número um do mundo Lindsay Davenport teve continuidade na terça-feira, com a convocação da norte-americana para defender seu país no confronto contra a Alemanha na Fed Cup. Davenport, de 31 anos, dona de três títulos do Grand Slam, voltou a jogar em setembro após ausência de 11 meses, período em que deu à luz seu primeiro filho. O confronto de fevereiro pelas quartas-de-final da Fed Cup - versão feminina da Copa Davis, será disputado em La Jolla, Califórnia, e marcará a primeira atuação de simples de Davenport em solo norte-americano desde o Aberto de 2006. "Estou honrado em representar meu país na Fed Cup mais uma vez", disse Davenport. "Minhas apresentações na Fed Cup são algumas das melhores memórias da minha carreira, e estou animada para ajudar nossa equipe a avançar para as semifinais", acrescentou Davenport.