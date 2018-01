Davenport x Mauresmo fica para amanhã Venus Williams terá que esperar um pouco mais para conhecer sua adversária na final do torneio de Wimbledon. A semifinal entre a norte-americana Lindsay Davenport e a francesa Amelie Mauresmo não pôde ser terminada nesta quinta-feira, por causa da chuva em Londres, e terá sua continuação apenas na sexta. No momento da paralisação, Davenport tinha vantagem no terceiro set, com 5 a 3 mas saque de Mauresmo. No primeiro, a vitória foi da francesa, por 7/6 (7/5). E no segundo, a norte-americana deu o troco, com 7/6 (7/4). Enquanto isso, Venus Williams espera tranqüila pela decisão do título no sábado. Afinal, nesta quinta-feira, a tenista norte-americana eliminou a atual campeã, a russa Maria Sharapova, por 7/6 (7/2) e 6/1.