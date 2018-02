Davenport x Schnyder: final em Zurique Numa reedição da decisão de 2002, a norte-americana Lindsay Davenport e a suíça Patty Schnyder vão fazer a final do Aberto de Zurique. Davenport encontrou menos dificuldade do que esperava e, neste sábado, derrotou a russa Anastasia Myskina por dois sets a zero, parciais de 6/0 e 6/4. Schnyder, por sua vez, classificou-se com mais facilidade ainda. Bateu a servia Ana Ivanovic em dois sets, parciais de 6-2 e 6-1. Schnyder - que conquistou o título em 2002 é a última suíça a vencer em Zurique. ?Será um clássico. Ela (Davenport) é uma das grandes campeãs dos últimos 10 anos", disse Schnyder. Independentemente do resultado da final - marcada para este domingo - Davenport já tem garantido o primeiro lugar no ranking da WTA a ser oficializado na segunda-feira.