David Ferrer coloca Espanha à frente de Israel na Copa Davis

O espanhol David Ferrer confirmou o favoritismo da Espanha no primeiro jogo do confronto com Israel, pela semifinal da Copa Davis. Jogando com tranquilidade, o número 19 do ranking mundial, despachou o veterano Harel Levy, 140.º, em três sets, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/3.

Com a vitória no saibro da cidade de Múrcia, a Espanha abre 1 a 0 na série melhor-de-cinco que decide uma vaga na decisão. A equipe espanhola, atual campeã da Davis, disputa o confronto sem seus dois melhores tenistas no ranking - Rafael Nadal, número 2 do mundo, e Fernando Verdasco, nono da lista, estão machucados.

Ainda nesta sexta-feira, o veterano Juan Carlos Ferrero buscará o segundo ponto dos espanhóis contra o israelense Dudi Sela, melhor tenista do país na atualidade e 29.º no ranking da ATP.