David Ferrer e Tomas Berdych vencem fácil e avançam em Melbourne

MELBOURNE - David Ferrer e Tomas Berdych confirmaram favoritismo nesta sexta-feira e garantiram vaga nas oitavas de final do Aberto da Austrália. Terceiro cabeça de chave do Grand Slam realizado em Melbourne, o espanhol venceu o francês Jeremy Chardy por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/5) e 6/2. Já o tenista checo, sétimo pré-classificado, passou pelo bósnio Damir Dzumhur por 6/4, 6/2 e 6/2.

Semifinalista no ano passado, Ferrer terá como próximo rival o alemão Florian Mayer, que nesta sexta derrotou o polonês Jerzy Janowicz, também por 3 sets a 0, com 7/5, 6/2 e 6/2. Já Berdych medirá forças com o sul-africano Kevin Anderson, que nesta terceira rodada superou uma batalha com o francês Edouard Roger-Vasselin, batido por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 7/6 (7/5) e 7/5.

No jogo diante de Chardy, atual 31º colocado do ranking mundial, Ferrer só teve maiores dificuldades na segunda parcial, na qual chegou a salvar dois set points, mas foi dominante na maior parte do jogo. No primeiro set, confirmou todos os seus saques e, ao converter dois de quatro break points, fez 6/2.

No segundo set, cada tenista conseguiu uma quebra e a disputa foi ao tie-break, no qual Ferrer sofreu para fazer 7/5. Já na terceira parcial, com dois break points convertidos em cinco oportunidades, o espanhol obteve novo 6/2 para liquidar o duelo.

Berdych, por sua vez, acabou encerrando de forma tranquila a campanha de Damir Dzumhur, que já havia feito história ao se tornar o primeiro bósnio a jogar a chave principal de um Grand Slam. Sem ter o seu serviço quebrado nenhuma vez e convertendo cinco de nove break points, o checo ainda contabilizou 13 aces para seguir em frente em Melbourne.

Outro cabeça de chave que assegurou classificação às oitavas de final foi Stanislas Wawrinka. Oitavo pré-classificado, ele sequer precisou entrar em quadra para avançar, pois o seu rival desta sexta, o canadense Vasek Pospisil, desistiu de jogar por estar lesionado.

O próximo adversário de Wawrinka na Austrália será o vencedor do confronto entre o francês Richard Gasquet e o espanhol Tommy Robredo, programado para ser encerrado nesta sexta-feira.