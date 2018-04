David Ferrer: 'Estou em um momento muito doce'

O tenista espanhol David Ferrer afirmou que sente-se em um momento "muito doce", após ser o único jogador a vencer as duas partidas da fase de grupo da Masters Cup, que acontece em Xangai. Ferrer já bateu o número três do mundo, o sérvio Novak Djokovic, e o número dois, o seu compatriota Rafael Nadal. Porém, o sistema do torneio de todos contra todos não o permite se considerar nas semifinais. "Cada partida é um mundo, agora tenho que enfrentar Gasquet e também posso perder", declarou Ferrer. "Não estou classificado ainda. É fácil não se classificar pelo nível que existe neste grupo", afirmou.