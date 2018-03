David Goffin e Roberto Bautista avançam às quartas em Sofia; Cilic cai na França

Dois dos principais favoritos ao título do ATP 250 de Sofia, na Bulgária, avançaram às quartas de final nesta quarta-feira. No torneio disputado em quadras duras e cobertas, o belga David Goffin e o espanhol Roberto Bautista Agut passaram com alguma dificuldades em suas estreias na competição.

Cabeça de chave número 2, David Goffin precisou de 1 hora e 57 minutos para passar pelo moldavo Radu Albot por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 6/7 (7/9) e 6/3. O belga pode enfrentar o compatriota Steve Darcis, que enfrentará o italiano Andreas Seppi pelas oitavas de final.

Já Roberto Bautista Agut, o cabeça de chave número 4, passou com um pouco mais de tranquilidade pelo alemão vindo do quali Cedrik-Marcel Stebe, o 406.º colocado do ranking da ATP, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em jogo de 1 hora e 35 minutos de duração. Atual campeão do torneio, o tenista espanhol espera pelo vencedor do duelo entre os veteranos Gilles Muller, de Luxemburgo, e Mikhail Youzhny, da Rússia.

A rodada desta quinta-feira terá as estreias de Dominic Thiem e Grigor Dimitrov. O cabeça 1 austríaco e número 8 do mundo encara o georgiano Nikoloz Basilashvili. Já o ídolo local Dimitrov, 13.º do ranking, entra em quadra para enfrentar o polonês Jerzy Janowicz.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MONTPELLIER

No ATP 250 de Montpellier, na França, também disputado em quadras duras e cobertas, uma grande surpresa nesta quarta-feira. Principal cabeça de chave, Marin Cilic foi eliminado na estreia. O croata, número 7 do mundo, caiu diante do alemão Dustin Brown, que fez 2 sets a 0 - com um duplo 6/4 - e já está nas quartas de final da competição.

Agora, Dustin Brown espera pela partida entre o espanhol Feliciano López e o francês Benoit Paire. Nesta quarta-feira, o tenista da Espanha, cabeça 5, estreou e precisou de pouco mais de 2 horas para vencer o francês Julien Benneteau por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/0).

Já o sexto favorito alemão Mischa Zverev perdeu por 6/4 e 6/3 para o francês vindo do quali Kenny de Schepper, que será o próximo rival do ucraniano Illya Marchenko. Outro anfitrião a avançar foi Paul-Henri Mathieu, que derrotou o lucky-loser Vincent Millor por 6/2, 4/6 e 6/3.