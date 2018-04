David Nalbandian retorna aos treinos em dez dias

"Volto a jogar em dez dias. A princípio, tenho que ir aos poucos. Serão vinte minutos por dia em quadra e com exercícios calculados", afirmou nesta segunda-feira para a agência estatal argentina de notícias Télam. "Tenho que começar tranquilo com os movimentos específicos do tênis".

Embora tenha comemorado a expectativa de retorno às quadras, Nalbandian explicou que não pensa em disputar torneios em 2009. "Não penso competir em curto prazo, não quero me apressar para nada. O plano é fazer as coisas como mandam o protocolo e quando estiver bem retorno. A ideia é começar no Aberto da Austrália do próximo ano", declarou.

Nalbandian chegou a ser número três do ranking, foi vice-campeão da Copa Masters em 2005 e duas vezes finalista da Copa Davis com a Argentina, tendo perdido as duas decisões. Mesmo afastado há quase três meses, o argentino permanece como top 15, na 14ª colocação.