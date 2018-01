Davidenko é o campeão no Estoril O russo Nikolay Davidenko é o campeão do Torneio do Estoril. Davydenko venceu na final deste domingo o argentino Agustin Calleri por 2 a 0 (6/4 e 6/3). A competição, válida pelo ranking da ATP, distribuiu US$ 525 mil em prêmios. O argentino Calleri não conseguiu reeditar a boa apresentação que fez na semifinal, diante do espanhol Tommy Robredo. Ao final do jogo, o campeão Davidenko, de 21 anos, e atual número 63 do mundo disse que a vitória o coloca mais próximo de seu objetivo, que é estar entre os top 50.