Davis: Acioly se diz aliviado O capitão da equipe brasileira na Copa Davis, Ricardo Acioly, disse que se sentiu aliviado com o resultado do sorteio da repescagem, realizado nesta quarta-feira. Pelo sorteio, o Brasil vai enfrentar o Canadá, de quem ganhou em setembro passado por fáceis 4 a 0. ?Poderia ter sido pior. Com toda segurança, será uma partida muito difícil, fundamentalmente porque teremos de jogar em quadra rápida e coberta. Apesar disso, o Canadá possui um time que conhecemos bem e que não deve apresentar grandes mudanças?, disse. Para o capitão brasileiro, no entanto, é preciso cuidado. Além de jogar em casa e com o apoio da torcida, os canadenses terão um motivo especial para lutar muito por uma vitória, lembra ele. O perdedor cai para a segunda divisão da Davis. ?Para nós será um desafio jogar no Canadá. Eles estarão motivados por jogar em casa e vão buscar uma vitória a qualquer custo, especialmente porque no último confronto nós vencemos por 4 a 0?, disse Acioly.